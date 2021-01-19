شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى بمحافظة الجيزة يحرر 17 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي حملة لضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامة بهدف المحافظة على الصحة العامة ولضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا وذلك في شارع التحرير وشارع السودان وتم تحرير 17 محضر بعدم ارتداء الكمامة والتصالح وفقا للغرامة المقررة لذلك.

وفي السياق شن حى الدقى، اليوم، حملة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالجيزة والإدارة العامة للصيدلة وإدارة البيئة للحى تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، أسفرت عن غلق 4 صيدليات لعدم تواجد الدكتور الصيدلي كما تم إنزار 3 صيدليات لمخالفة الاشتراطات الصحية بالإضافة الى انذار بإلغاء الترخيص لـ 3 صيدليات لغلقهم أثناء مواعيد العمل.

وفى السياق شن الحى فى وقت سابق برئاسة اللواء أحمد الفتاح، حملة لضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامة بهدف المحافظة على الصحة العامة ولضمان الإلزام بالإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا، شملت الحملة شارع التحرير وشارع جهينة وشارع الدقي وتم تحرير 15 محضر بعدم ارتداء الكمامة والتصالح وفقا للغرامة المقررة لذلك.

كما بدأت أجهزة الحى فى أعمال تطوير ورفع كفاءة سور شارع السودان فى ضوء توجيهات محافظ الجيزة بتطوير شامل لشارع السودان.

كما شهدت أحياء ومراكز محافظة الجيزة حملات موسعة لإعادة الانضباط للشارع، فى ضوء تنفيذ تكليفات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بشان الحملات على مدار الساعة تحقيق الانضباط بالشارع، ففى حى جنوب الجيزة تم رفع 140 حالة إشغال للمقاهى والمحلات للتعدى على حرم الطريق العام بشارع البحر الأعظم والمحطة واعلى نفق الأهرام ، وفى حى العمرانية تم رصد أعمال حفر بدون تصريح بشارع مهران وتم التحفظ على جميع المعدات بالموقع واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اتجاه المخالف لردع المخالفين كما تم غلق 2 مقهى بشوارع أهل الخير والنادى الرياضى بعد ضبطه بتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا إلى جانب التحفظ على دراجات بخارية بشارع مهران لانتظارها أعلى الرصيف بالمخالفة لقرار اللواء محافظ الجيزة الخاص بحظر انتظار المركبات أعلى الأرصفة.