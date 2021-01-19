شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: الزواج العرفى من أجل الحصول على "المعاش"حرام شرعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التحايل والإقبال على الزواج العرفى من أجل الحصول على معاش ، يعتبر "أكل سُحت" وهو مال حرام .

وأضاف الجندى ، من يقولون أن الزوجة تزوجت عرفياً بعلم أبيها وأهلها، يعد زواجاً شرعياً ، أقول لهم "حتى لو كان بعلم الأب والأهل لا يصلح والدليل على ذلك أنها لا تستطيع أن ترث ما تقولون عنه زوجها حال وفاته".

وأضاف "الجندى"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على عبر قناة "dmc"، أن المجتمع عليه أن يحترم القانون ، ونكون دولة قانون أو نكون دولة فتاوى، مضيفا أن القانون والشرع لا يتعارضان مطلقاً ، مشيرا الى أن القانون الفرنسى مقتبس من الشريعة الإسلامية ..أوروبا نقلت كل الحضارة والفكر والمفاهيم العربية والاجتماعية".