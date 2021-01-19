شكرا لقرائتكم خبر عن دار الافتاء: نشر صور مجسمات الحلويات الجنسية حرام ومجرم قانوناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دار الافتاء أن نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات والمنتجات المختلفة ذات التعابير الجنسية والإيحاءات الساقطة مُحَرَّمٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ وهو اعتداء على منظومة القيم، وإساءة فجة للمجتمع بمكوناته، قال تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ ​​عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ".

وكانت قد نجحت أجهزة الأمن فى ضبط صاحبة واقعة الـ"تورتة "، حيث تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات "أعضاء بأحد النوادى" بالقاهرة وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن .

بالفحص أمكن تحديد مُصنعة تلك الحلوى وتبين أنها (شيف حلوانى، لها معلومات مسجلة) وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمسكنها بالقاهرة وتبين قيامها بإتخاذ مسكنها مصنعاً لتلك الحلوى وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.