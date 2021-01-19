شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الأردنى: مصر والأردن لديهما رؤية مشتركة لحل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال على العايد، وزير الإعلام الأردنى والمتحدث باسم الحكومة الأردنية، إن التنسيق الدائم بين مصر والأردن على أعلى المستويات، وهناك علاقة أخوية تجمع بين جلالة الملك وفخامة الرئيس السيسى"، والقاهرة لها دور محورى فى قضايا المنطقة العربية.

وأضاف "العايد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أن مصر والأردن لديهما رؤية مشتركة فى القضية الفلسطينية ، وتحرص القاهرة وعمان على إقامة دولة فلسطينية .

وأكد "العايد"، أن زيارة الرئيس السيسى ، تعكس التقدير الكبير الذى يوليه ملك الأردن للدور المصرى ، والتعاون المستمر والتنسيق بين الجانبين على أعلى مستوى لخدمة القضايا العربية.