شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم ترصد ضعف نسب تسجيل استمارة المعلمين للعمل بلجان الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجود ضعف شديد فى نسبة التسجيل لمتقدمين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل للجان امتحانات شهادة الثانوية العامة وكذلك رؤساء لجان مراكز توزيع كراسات الامتحان للعام الدراسى الحالى 2020، 2021، مقارنة بالأعداد المستهدفة وذلك حتى تتمكن من تحقيق أكبر قدر ممكن من رغبات الندب حرص على راحة المعلمين المرشحين.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها، أن ضعف التسجيل يدل على عدم تفعيل اسم المستخدم وكلمة المرور المرسلة إلى المدارس والمديريات لتمكين المعلمين من التسجيل والتى تسهم بشكل كبير فى نجاح تلك المنظومة التى نسعى فيها جميعا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وشددت الوزارة على أنه سيتم عرض معدلات تسجيل كل مديرية على الوزير لمعرفة مدى تفعيل اسم المستخدم وكلمة المرور، موضحة أن تسجيل البيانات لا يقتصر على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديريات فقط بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديريات ما دامت تتوافر فيهم شروط التقدم، وسوف يتم مساءلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشح وتقديمها فى الميعاد المحدد، علما بأنه سوف يتم غلق الموقع الالكترونى الخاص بتحديث البيانات وطباعة الاستمارة ولن يتم الالتفاف إلى أى استمارة يدوية.