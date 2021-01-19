شكرا لقرائتكم خبر عن البخاخ.. روسيا تعلن عن ثالث لقاح لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية، إن روسيا توصلت إلى لقاح ثالث لفيروس كورونا.

وتابع الأفندي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر سكايب، أن «لقاح كورونا الروسي الجديد يخضع لمرحلة التجارب على الحيوان»، مردفا «اللقاح على شكل بخاخ للأنف».

وأوضح الأفندي أن لقاح البخاخ سيكون جاهز للاستخدام نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن روسيا تقدم تنوعا في لقاحات كورونا المنتجة.

وتوقع أن يعطى لقاح كورونا الروسي «البخاخ» من خلال جرعة واحدة، مؤكدا أن لقاح فايزر يعاني من بعض العيوب حاليا، بسبب غياب الرقابة على الإنتاج وفقا لصحيفة فرنسية.