«معملتش حاجه غلط».. أول سيدة تحكي تجربتها مع زواج التجربة

شكرا لقرائتكم خبر عن «معملتش حاجه غلط».. أول سيدة تحكي تجربتها مع زواج التجربة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت رشا أبوراية، أول سيدة طبقت عقد زواج التجربة، إنها كانت تتمنى أن تظهر عبر "سكايب" لكنها خائفة من الهجوم الذي ستتعرض له بعد رواية تجربتها، لافتة إلى أنها رفعت دعوى طلاق بسبب مشاكل كثيرة مع زوجها.
وأشارت أبوراية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الاثنين، إلى أن زوجها وعدها وعودا كثيرة لكنه لم ينفذ منها أي شيء، مضيفة أنها ذهبت إلى الدكتور أحمد التهامي وجلس مع زوجها وشرح لهما فكرة «زواج التجربة» وقررت أن تخوض التجربة وتكتب العقد وترى إذا كان سيلتزم بالكلام المكتوب في العقد.
وأوضحت أنها متزوجة منذ 5 سنوات على يد مأذون شرعي، لافتة إلى أن الشروط التي وضعت في العقد كانت تخص شغلها ودراستها، خاصة أنها غير مقصرة في بيتها، فضلاً عن أنه لديه الإمكانية لتوفير بعض الشروط الخاصة بها.
ونوهت بأن العقد ليس به مدة زمنية، وإنما المدة الزمنية تكون لدى بعض الشروط، وإذا لم يتم تنفيذ هذه الشروط في الوقت المحدد لها يحدث الطلاق، معقبة: «الموضوع سهل علينا كتير جدا، ومعملتش حاجه غلط، خاصة أن جوزي كان بيساومني على الطلاق ويريد مني التنازل عن حقوقي».
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