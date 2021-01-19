شكرا لقرائتكم خبر عن «معملتش حاجه غلط».. أول سيدة تحكي تجربتها مع زواج التجربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت رشا أبوراية، أول سيدة طبقت عقد زواج التجربة، إنها كانت تتمنى أن تظهر عبر "سكايب" لكنها خائفة من الهجوم الذي ستتعرض له بعد رواية تجربتها، لافتة إلى أنها رفعت دعوى طلاق بسبب مشاكل كثيرة مع زوجها.

وأشارت أبوراية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الاثنين، إلى أن زوجها وعدها وعودا كثيرة لكنه لم ينفذ منها أي شيء، مضيفة أنها ذهبت إلى الدكتور أحمد التهامي وجلس مع زوجها وشرح لهما فكرة «زواج التجربة» وقررت أن تخوض التجربة وتكتب العقد وترى إذا كان سيلتزم بالكلام المكتوب في العقد.

وأوضحت أنها متزوجة منذ 5 سنوات على يد مأذون شرعي، لافتة إلى أن الشروط التي وضعت في العقد كانت تخص شغلها ودراستها، خاصة أنها غير مقصرة في بيتها، فضلاً عن أنه لديه الإمكانية لتوفير بعض الشروط الخاصة بها.

ونوهت بأن العقد ليس به مدة زمنية، وإنما المدة الزمنية تكون لدى بعض الشروط، وإذا لم يتم تنفيذ هذه الشروط في الوقت المحدد لها يحدث الطلاق، معقبة: «الموضوع سهل علينا كتير جدا، ومعملتش حاجه غلط، خاصة أن جوزي كان بيساومني على الطلاق ويريد مني التنازل عن حقوقي».