شكرا لقرائتكم خبر عن «زواج التجربة» يفجّر «الجدل» بين الأزهر والإفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت قضية «زواج التجربة» جدلًا واسعًا داخل أوساط المجتمع، خاصة بعد التعليقات الكبيرة عليها على وسائل التواصل الاجتماعى، وهو ما دفع الأزهر ودار الإفتاء للإدلاء بدلوهما فى القضية.

وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ردًا على «زواج التجربة»: «من أهمِّ دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الدَّيمومة والاستمرار، والتحمّل الكامل لمسؤولياته كافَّة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة- وإن سمياه مهرًا-، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسؤوليات وأبناء وبنات».

وأضافت الفتوى: «على الجانب الآخر، كفّل الإسلام لكلا طرفى هذا العقد الحُرَّين البالغين العاقلين الرَّشيدين حق إنهاء الزوجية فى أى وقت استحالت فيه العِشرة بينهما، وجَعَل حَلّ هذا العقد بيد الزوج عن طريق الطَّلاق، أو الزوجة عن طريق الخُلع، أو القاضى عند التَّرافع إليه لرفع الضَّرر عن المرأة مع حفظ حقوقها الشَّرعية، أمَّا عن صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ«زواج التجربة»، فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج فى الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده، إضافة إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها.

وذكرت دار الإفتاء أنه يجرى بحث الأمر شرعياً من جهات عدة؛ للوقوف على مدى ملاءمته، وقالت الدار على حسابها على «فيسبوك»: «اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلامياً بمبادرة زواج التجربة، التى تعنى بزيادة الشروط والضوابط الخاصّة فى عقد الزواج، وإثباتها فى عقدٍ مدنى منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك إلزام الزوجَيْن بعدم الانفصال فى مدةٍ أقصاها من 3 إلى 5 سنوات، والقضية قَيْد الدراسة والبحث للوقوف على الرأى الصحيح الشرعى لها».