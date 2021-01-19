شكرا لقرائتكم خبر عن «مينا مسعود» ينشر فيديو عن زيارتة للأهرامات على «انستجرام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر، منذ قليل، النجم المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم ديزني الشهير «علاء الدين»، على حسابه الشخصي على «انستجرام»، فيديو قصير عن مغامرته داخل الهرم الأكبر، وذلك أثناء زيارته لمنطقة أهرامات الجيزة، يوم الأربعاء الماضي، حيث التقي بوزيري السياحة والآثار، والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

واصطحب النجم المصري العالمي متابعيه على انستجرام، من خلال الفيديو، في مغامرته داخل الهرم الاكبر، حيث شاهدوا الممرات الداخلية للهرم وحجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو. كما أعرب عن إعجابه وحبه الشديد للأهرامات وأبوالهول وشغفه بالحضارة المصرية العريقة.

واختتم مينا مسعود الفيديو بجملة «إن استطعت ان تبني هرما فأنت تستطيع أن تفعل أي شئ».