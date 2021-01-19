شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يشارك في لجنة الأزمات بمنظمة السياحة العالمية بمدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك، اليوم الاثنين، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في اجتماع لجنة الأزمات بمنظمة السياحة العالمية بالعاصمة الأسبانية مدريد، بمشاركة وزراء ومسؤولي السياحة بأكثر من ٣٠ دولة وأعضاء المجلس التنفيذي بمنظمة السياحة العالمية، بحضور السفير عمر سليم سفير مصر بمدريد، وعدد من أعضاء السفارة المصرية.

يأتي الاجتماع ضمن فعاليات الدورة رقم ١١٣ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية والتي سيتم عقد جلستها الافتتاحية الثلاثاء بالعاصمة الإسبانية مدريد، بحضور رئيس وزراء إسبانيا.

بدأ اجتماع لجنة الأزمات بكلمة ترحيب من أمين عام منظمة السياحة العالمية ومن سكرتير الدولة لشؤون السياحة وعمدة مدريد، كما تم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والخطوات اللازمة للمضي قدمًا في الخطط الملموسة لضمان استئناف السياحة، في ضوء مستجدات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم والدعوة إلى ضرورية التعايش ووضع البروتوكولات الصحية اللازمة لعودة النشاط السياحي الذي مازال يعاني من جراء الأزمة.

ووجه الجانب الإسباني الدعوة للدول المشاركة لحضور معرض الفيتور Fitur والذي من المقرر انعقاده في مايو المقبل بمدريد.

يذكر أن القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال الدورة 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، هي مناقشة كيف يمكن أن تكون اللقاحات ضد COVID-19 جزءًا من نهج منسق لاستئناف السياحة، بالإضافة إلى دعوة الأعضاء إلى توحيد الجهود من أجل حملة عالمية تهدف إلى استعادة الثقة في السياحة والسفر.

ومن المقرر أن يتم إطلاع ممثلي أعضاء المجلس على آخر المستجدات بشأن تنفيذ برنامج عمل منظمة السياحة العالمية وخططها لعام 2021، ومناقشة الشعاران المقترحان لاحتفالات يوم السياحة العالمي لعام ٢٠٢٢ وهو «منظور جديد للسياحة» وشعار عام ٢٠٢٣ وهو «السياحة والاستثمار الأخضر». وسيشمل اجتماع المجلس التنفيذي أيضا انتخاب منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية للفترة ما بين 2022-2025.