شكرا لقرائتكم خبر عن مطروح: انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بـ 5 قرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتطوير 5 قرى بمطروح وهى: زاوية العوامة وسيدى شبيب بالضبعة، وأبومزهود ببرانى، وبهى الدين بسيوة، وسيدنا هود بالحمام، والتى تم إدراجها بمبادرة حياة كريمة وتذليل كافة العقبات بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة في القطاعات التنموية المختلفة للإسراع في توفير حياة كريمة للأهالي وفقا للمخطط والأعمال المدرجة، مع المتابعة الميدانية للمشروعات والإسراع في نسب التنفيذ.

أوضح، أن المشروعات المركزية التي تم إدراجها في المبادرة للعام 2019 / 2020 منها إنشاء مدرسة جديدة أولاد هيوب تعليم أساسي بقرية زاوية العوامة بالضبعة، حيث تم الإسناد من وزارة التربية والتعليم إلى هيئه الأبنية التعليمية مركزيا، وعمل شبكه خزانات صرف صحى لاهوائي بأربع قرى. وفى مجال السكن تم الانتهاء من 134 منزلا بالقرى الخمسة وتم التنفيذ بنسبة 100% ما بين رفع كفاءة وإنشاء جديد.