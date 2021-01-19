شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأوروبي للتعايش: تعزيز الحوار بين الأديان أولوية كبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب ميشيل كارلوس، رئيس المجلس الأوروبي للتعايش والسلام، التابع للاتحاد الأوروبي، خلال لقائه بالمستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق شيخ الأزهر، الإثنين، بالعاصمة البلجيكية بروكسل عن تطلعه لتنسيق وتوحيد الجهود مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لتعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان، مشيرا إلى أنه ذلك يمثل أولوية كبرى.

وقال رئيس المجلس الأوروبي للتعايش والسلام في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا يزال تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان يمثل أولوية- لقد ناقشت هذه الجهود مع القاضي محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية».