شكرا لقرائتكم خبر عن مطروح: دخول الصرف الصحي لـ 3 مدن بالمحافظة في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه هناك نقلة نوعية في خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب بمطروح، حيث تدخل ٣ مدن لأول مرة وهى النجيلة وسيدي برانى والسلوم، ضمن مخططات توصيل خدمات الصرف لمدن المحافظة ومراكزها.



أضاف، أنه جارى الانتهاء من المرحلة الثالثة بمشروع شبكة الصرف الصحى بمدينة مرسى مطروح ودخول الخدمة للعديد من المناطق، بالإضافة إلى اعتماد مشروعات الصرف الصحى بعدد من مدن.