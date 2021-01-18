شكرا لقرائتكم خبر عن مِنَح ماجستير ودكتوراه مجانية لجميع أئمة أسوان مناصفة بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في إطار البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الأوقاف وجامعة أسوان والذي وقعه الشيخ جابر طايع ،رئيس القطاع الديني عن وزارة الأوقاف، والدكتور أحمد غلاب ،رئيس جامعة أسوان بحضور د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، و اللواء أشرف عطية ،محافظ أسوان، بشأن برامج تدريب الأئمة بجامعة أسوان ، في مجالات اللغة العربية ، والإرشاد النفسي ، وعلم الاجتماع ، ومهارات التواصل الإعلامي ، تم الاتفاق كذلك على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بجامعة أسوان .

وتكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة بحيث تخفض جامعة أسوان مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50% ، وتتحمل وزارة الأوقاف 50% ، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية مادام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة ، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية ، وذلك لجميع أئمة أسوان دون التقيد بعدد وذلك للعام الدراسي 2021 / 2022م .