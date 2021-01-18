شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «التعليم» وعميد «تربية أسوان» يناقشان المبادرات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، و الدكتور راضى عبدالمجيد عميد كلية التربية بجامعة اسوان، حيث تم مناقشة أوضاع طلاب التربية العملى الذين تم توزيعهم على المدارس وموقفهم بعد تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا.

وتم مناقشة أبرز المبادرات المشتركة بين المديرية والكلية، والقائمة على خدمة العملية التعليمية وكذلك المجتمع المحلى، وأبرز العناصر الإيجابية وكذلك السلبيات التى تم رصدها خلال تنفيذ المبادرات، وكذلك المبادرات الجديدة التى تم إدراجها فى خطة العمل لهذا العام .

وتطرق اللقاء إلى مناقشة سلسلة التدريبات المهنية التى تنوى المديرية تنفيذها خلال الفترة المقبلة والتى تستهدف المعلمين ومديرى المدارس ويتم الاستعانة خلالها بعدد من أساتذة الكلية لصقل المهارات المهنية للمعلمين ورفع كفاءتهم بما يتلائم مع مقتضيات النظام التعليميى الجديد وكذلك النظام الإلكتروني الخاص بالمرحلة الثانوية وسبل توظيف التكنولوجيا فى خدمة العملية التعليمية بما لا يغفل الجانب التربوية للمعلم.