شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب نساء يحذر السيدة الحامل من القلق: يزيد من الإصابة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد، إن كل أدوية برتوكول علاج كورونا آمنة تمامًا على السيدة الحامل سواء المضادات الحيوية أو مضادات التجلد أو الزنك أو الفيتامينات أو النقط الخاصة بالأنف.

وأضاف عباسي»، خلال حواره مع برنامج «صحتك بالدنيا» على فضائية «cbc»، مساء الإثنين: «على السيدة الحامل ألا تقلق من الإصابة بفيروس كورونا، لأن القلق يقلل المناعية، ويؤدي إلى زيادة العرضة للإصابة بكورونا».

وشدد على ضرورة تناول المياه، وتناول الطعام الغني بالعناصر الطبيعية التي تحتوي على الفيتامينات، وتقليل الوجبات السريعة الغير صحية، والحفاظ على الوزن قدر الامكان لرفع الجهاز المناعي لمواجهة كورونا.