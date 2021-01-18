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طبيب نساء يحذر السيدة الحامل من القلق: يزيد من الإصابة بـ«كورونا»

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد، إن كل أدوية برتوكول علاج كورونا آمنة تمامًا على السيدة الحامل سواء المضادات الحيوية أو مضادات التجلد أو الزنك أو الفيتامينات أو النقط الخاصة بالأنف.

وأضاف عباسي»، خلال حواره مع برنامج «صحتك بالدنيا» على فضائية «cbc»، مساء الإثنين: «على السيدة الحامل ألا تقلق من الإصابة بفيروس كورونا، لأن القلق يقلل المناعية، ويؤدي إلى زيادة العرضة للإصابة بكورونا».

وشدد على ضرورة تناول المياه، وتناول الطعام الغني بالعناصر الطبيعية التي تحتوي على الفيتامينات، وتقليل الوجبات السريعة الغير صحية، والحفاظ على الوزن قدر الامكان لرفع الجهاز المناعي لمواجهة كورونا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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