شكرا لقرائتكم خبر عن وقف بناء مخالف وإحالة صاحبه للنيابة العسكرية في شبرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة، وقف حالة بناء مخالف في أحد المنازل حيث شرع صاحبه في بناء الطابق السادس مساء اليوم بعمل شدات خشبية وعلى الفور قامت شارك فيها المهندس إيهاب مهدي والدكتور مجدي البكري نائبى الحى وتم وقف البناء والتحفظ على صاحب المنزل لعرضه على النيابة العسكرية.

وفى حى شرق شبرا قرر الدكتور بكر عبدالمنعم مصادرة عربتين كارو تقوم بأعمال النبش وتفريغ الأكياس من محتوياتها وتشويه المظهر العام الأمر الذي يعمل على إنهاك الأجهزه التنفيذية لأداء أعمالها.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالاستمرار في تكثيف حملات رفع الاشغالات والمخالفات والتعديات غير المرخصة وقامت بحملة لرفع الإشغالات بشارع ١٥ مايو، للتعدى على الطريق العام ومخالفة قوانين الإشغال مع تحرير محاضر للمخالفين وأسفرت الحملة عن رفع الاشغالات الموجودة وضبط مقاهى تستخدم الشيشة وتم مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقامت حملة لرفع الإشغالات والتعديات بمنطقة مساكن الياسمين بحى شرق للتعدى على الطريق العام وعدم الحصول على تراخيص ومخالفة قوانين الإشغال مع تحرير محاضر للمخالفين.