شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها: فتح باب التقدم للحصول على حوافز النشر الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، فتح باب التقدم لدورة يناير 2021، للحصول على حوافز النشر الدولي وإجمالي عدد الاستشهادات المرجعية Citation، بداية من اليوم الإثنين، لمدة شهر من تاريخ الإعلان.

قال «الجيزاوي»، في بيان نشره الموقع الرسمي للجامعة، إن البحوث المقبولة في الدورة نشرت خلال عامين 2019 و2020، ولم يتم التقدم بها خلال الدورات السابقة، مشيرا إلى أن عدد الاستشهادات ستحسب بناء على آخر 5 سنوات طبقا للحسابات المعلنة لأعضاء هيئة التدريس على جوجل سكولار Google Scholar.

أكد أنه سيوضع في قائمة الحظر من المتقدمين ويمنع من الحصول على مكافآت برامج دعم البحث العلمي للجامعة كل من يحتوي حسابه على Google Scholar أبحاث لا تخصه، أو تقدم ببحوث سبق صرف مكافآت مالية عنها في دورات سابقة.