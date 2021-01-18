شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حساسية طب الأزهر»: «كل بيت الآن فيه حالات كورونا.. ولكن الأعراض خفيفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد صدقي، أستاذ ورئيس قسم الحساسية والصدر بكلية الطب بجامعة الأزهر، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا مماثلة تمامًا للموجة الاولى، لافتَا إلى أن أعراض الإصابة خفيفة في معظم الإصابات، معقبًا: «كل بيت الآن فيه حالات كورونا، ولكن الأعراض خفيفة».

وأوضح صدقي، خلال حواره مع برنامج «صحتك بالدنيا» على فضائية «cbc»، مساء الإثنين، أن فيروس كورونا يضعف مع الوقت، لأن الشخص الذي يصاب بكورونا، من النادر أن يصاب مرة أخرى، وهذا سيؤدي إلى اكتساب مناعة القطيع، حتى مع عدم توفر لقاح كورونا.

ولفت إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة لنقل فيروس كورونا هم الاشخاص المصابين ولا تظهر عليه الأعراض، مشيرًا إلى أن المصابين الذين لديهم أعراض خفيفة عليهم أن يتناولوا البرتوكول العلاجي، وعدم الخروج من المنزل لمدة لا تقل عن 10 ايام.