شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة هبوط أرضي ورفع 50 طن مخلفات وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت إدارة الطرق بحي وسط إصلاح كسر ماسورة مياه، أحدثت هبوطا أرضيا أمام عمارة رقم 2 شارع الناصر محمد.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، في بيان، الاثنين، إنه جرى الانتهاء من أعمال الإصلاح والردم ووضع طبقة سن لمعالجة الهبوط الأرضي، تمهيدا لإعادة الشيء لأصله بمعرفة مديرية الطرق والنقل. وذلك في إطار رفع كفاءة الطرق بالحي، للمساهمة في تحقيق الأمن والسلامة وانسياب الحركة المرورية، ورفع المعاناة عن المواطنين.

وأضاف رئيس حي وسط أنه إطار استمرار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى النظافة؛ ورفع كفاءة أعمالها بالحي، تم رفع كميات كبيرة من المخلفات المتنوعة من: شارع الدماميني؛ أمام محطة قطار الحضرة، محور المحمودية، بلقيس؛ وحديقة نوبار، بإجمالي 50 طنًا.