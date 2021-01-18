شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب نقص إمكانيات مستشفيات كفر الشيخ لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم المهندس محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطه لوزيرة الصحة بسبب القصور الشديد في الإمكانيات بمستشفيات كفر الشيخ لمواجهة وباء كورونا، وتصاعد أعداد المصابين.

وقال الصمودي، في طلب الإحاطة: «هناك معاناة شديدة من نقص الإمكانيات داخل مستشفيات المحافظة، بسبب نقص الإمكانيات لمواجهة وباء كورونا، وتسبب ذلك في تصاعد الإصابات به، خاصة في النقص الشديد في أسطوانات الأكسجين، وأجهزة التنفس الصناعي بوحدات العناية المركزة، والذي يؤكد على الزياده الكبيره في مصابي كورونا، ولما قد تنامي إلى معلوماتنا بتخصيص 100 مليون جنيه لقطاع الصحة بالمحافظه لمواجهة جائحة كورونا منذ عدة أشهر، ولم يتم الصرف منها حتي الآن لأنه لا يتم إجراء أي مسحات تشخيصية للوباء منذ بداية أغسطس 2020 إلا فيما ندر، ويتم الاعتماد في التشخيص للمرض والوباء على الأشعة المقطعية والتحاليل فقط، لذلك نرجو الإحاطة عن أسباب عدم صرف هذا المبلغ الذي تم الإعلان عنه، ولماذا لم يتم توفير أجهزة تنفس صناعي بعدد كافي بوحدات الرعاية المركزه للتنفس الصناعي بمستشفيات المحافظة؟، أو توفير أجهزة الأشعه المقطعيه اللازمه وإسطوانات الأكسجين، لمواجهة كورونا، تخفيفا على المواطن البسيط الذي لايستطع دفع مبالغ كبيره لعمل تلك الأشعه بالمراكز الطبيه الخاصه».