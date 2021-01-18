شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان: أحلنا قوانين عاجلة للجان المجلس النوعية لمناقشتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن وجود بيان لرئيس الوزراء، أمر كبير وإنجاز، لا سيما بعد أيام قليلة من انعقاد البرلمان، فالبيان كان متميزا، ولم يتم مناقشته بين النواب في الجلسة العامة، وأحيل إلى كل اللجان النوعية، أما بيان الوزراء، فأبدى النواب بعض الملاحظات عليه، وستعود تقارير اللجان بعد المناقشة إلى البرلمان.

وأضاف سعد الدين، خلال برنامج «حديث القاهرة» على «القاهرة والناس»: "ليس هناك أولويات، وكل الوزراء سيحضرون، وكل وزير سيلقى بيانا عن وزارته، وسيتم دراسة البيان في اللجان النوعية، ثم تعرض الملاحظات على الجلسة العامة".

وتابع: "قلت في البداية أننى أتمنى أن يكون البرلمان هذه المرة مختلفا، وأن يكون أداءه أفضل، ويؤدى دوره الرقابى كما ينبغي، وهذا لا يعنى أننى ألوم على المجلس الماضى، بسبب بعض الظروف، ولكن الآن هناك استقرار في الدولة، ويجب أن يكون دور البرلمان، كما ينبغى، فاستدعينا الحكومة لتحضر الجلسة، كنوع من الرقابة، فهناك مجموعة من القوانين قادمة من الحكومة، والتي تتمسك بها، فأحيلت إلى اللجان النوعية لدراستها، وحينما ينتهون من الدراسة سيتم عرضها على الجلسة العامة أيضا، وبالتأكيد هناك أجندة سنضعها لأولويات القوانين في البرلمان، مثل الإدارة المحلية".