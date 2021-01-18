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طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة بسبب تأخر افتتاح مستشفى رأس غارب

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب محمد محمد عبدالمقصود، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة السياحة بالمجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بخصوص تأخر افتتاح مستشفى رأس غارب المركزي الجديد لعدة سنوات.

وقال عبدالمقصود إن الحكومة تعهدت أكثر من مرة بافتتاحه لرفع المعاناة عن أهالى مدينة رأس غارب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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