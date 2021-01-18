شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة بسبب تأخر افتتاح مستشفى رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم النائب محمد محمد عبدالمقصود، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة السياحة بالمجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بخصوص تأخر افتتاح مستشفى رأس غارب المركزي الجديد لعدة سنوات.
وقال عبدالمقصود إن الحكومة تعهدت أكثر من مرة بافتتاحه لرفع المعاناة عن أهالى مدينة رأس غارب.
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