طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة بسبب تأخر افتتاح مستشفى رأس غارب

تقدم النائب محمد محمد عبدالمقصود، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة السياحة بالمجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بخصوص تأخر افتتاح مستشفى رأس غارب المركزي الجديد لعدة سنوات.

محمد يوسف

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