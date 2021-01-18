شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يشيد بلافتات الترحيب بالأطقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة إنسانية واعتراف بمكانة الأطقم الطبية، انتشرت لافتات في شوارع مدينة كفر الشيخ، وأمام مبنى المحافظة، حملت كلمات الشكر والتقدير للأطباء والممرضين في كل مستشفيات العزل.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بكل مواطني المحافظة الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم للجهود الكبيرة ليل نهار، للأطقم الطبية من أطباء وممرضين، في كل مستشفيات المحافظات، ومستشفيات العزل وأقسام العزل بالمستشفيات العامة والمركزية بمدن المحافظة.