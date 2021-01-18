شكرا لقرائتكم خبر عن أول قداس بكنيسة القديس «مار يوحنا المعمدان» بالسواقي للاحتفال بعيد «الغطاس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى نيافة يوساب الأسقف العام للأقصر قداس برامون عيد الغطاس المجيد، اليوم، بكنيسة القديس مار يوحنا المعمدان الملحقة بكنيسة الشهيد مار جرجس بالسواقي بإيبارشية الأقصر بعد تجديدها وتوسعتها، حيث تمت أعمال الإنشاءات بالكنيسة وجارٍ استكمال تشطيبها.

شارك في الصلاة عدد من الآباء الكهنة وأقباط وسط إجراءات احترازية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد .

وكثفت مديرية أمن الأقصر، بقيادة اللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، من تواجد قوات الشرطة وخبراء المفرقعات بمحيط جميع كنائس وأديرة المحافظة، وذلك في إطار خطة تأمين الكنائس.