شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة «كورونا».. غلق وتشميع مركز تعليمى ومقهيين وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الإسكندرية، حملاتها المكثفة، لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة انتشار الموجة الثانية من فيروس «كورونا»، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، إنه تم تشكيل حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة الابراهيمية وسط الإسكندرية، أسفرت عن غلق وتشميع مركز تعليمى، لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد – 19».

وأشار «علاء» في تصريح الأثنين، إلى أن المركز كان به عشرات الطلاب دون أي اتباع للإجراءات الاحترازية أو التباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات، لافتا إلى أنه جرى غلقه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه جرى تشميع مقهيين بشارع أحمد قمحة خلف كلية الهندسة، لعدم اتباعهما الاجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة لروادهما، لعدد من المطاعم، لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية.