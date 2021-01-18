شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» بالطود جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، برئاسة الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، وعلي سيد صادق نائب رئيس المركز، بتنظيم حملة مكبرة لتحقيق الانضباط في الأسواق والمخابز والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بالتنسيق مع إدارات التموين والصحه والتفتيش المالي والاداري والمتابعة الميدانية.

واستهدفت الحملة المرور علي المخابز بمدينة الطود وحاجر العديسات بحري وشارع المستشفي بالعديسات بحري .

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر متنوع بينهم ،2 محضر عدم وجود شهادات صحيه و2 محضر نظافة ، ومحضر واحد خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر نقص وزن خبز ، وعمل 8 محاضر لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازيه وتم التصالح الفوري ، و9 محاضر اشغال طريق بقرية العديسات بحري، ورفع جميع الاشغالات التى تعوق الحركه المرورية . وشدد رئيس مركز ومدينة الطود علي استمرارية الحملات بالمركز لضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

على صعيد آخر، تابع الدكتور محمد محمود رزق، اعمال ادارة الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة المهندسه فاطمه خليل احمد بالتنسيق مع هندسة شبكة كهرباء الطود والعديسات برئاسة المهندس عارف يوسف علي مدير هندسة الكهرباء بالطود ،والاستاذ عبد الجواد عربي رئيس الشبكه بالانتهاء من اختيار الأماكن التي بها ضعف وانقطاع للكهرباء وتركيب أكشاك لمحولات الكهرباء ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2020/2021 بمناطق نجع مكي شرق بمدينة الطود بطاقة 300 ك.ف وكشك كهرباء بمنطقة الطود البلد بطاقة 300 ك. ف بمدينة الطود، وكشك كهرباء بقرية الطود غرب بطاقة 300 ك. ف .