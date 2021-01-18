شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون ينشر 2750 جنديا من القوات المسلحة النظامية لدعم حفل تنصيب بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن نشر نحو 2750 جندياً من القوات المسلحة النظامية لدعم حفل التنصيب الرئاسي للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وفقا لمصادر إعلامية.

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر: سنقوم بإجراء فحص أمني لعناصر الحرس الوطني المنتشرين في واشنطن، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف الدفاع الأمريكي بالوكالة: لا توجد لدينا معلومات استخباراتية تشير إلى وجود تهديد داخلي غير أننا لا ندخر جهدا من أجل تأمين العاصمة.

وذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية تسمح لمئات العسكريين في الخدمة بالانتشار لدعم إجراءات تأمين حفل تنصيب الرئيس المنتخب.