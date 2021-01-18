شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى ينشر صورة استقبال ملك الأردن وولى عهده للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مطار ماركا في العاصمة الأردنية عمان، واستقبله فور وصوله العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، والامير الحسين بن عبد الله الثاني، ونشر الديوان الملكي الأردنى عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، صورة من لحظة استقبال ملك الأردن الرئيس السيسى فى مطار ماركا.



ملك الأردن وولى عهده فى استقبال الرئيس السيسى

وغادر مطار القاهرة الدولى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى طريقة إلى العاصمة الاردنية عمان فى زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثانى بن والحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أنه من المنتظر أن يبحث الرئيس مع شقيقه الملك عبدالله الثانى سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التى تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك فى اطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومى العربي.