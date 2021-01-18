شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى الأردنى ينشر فيديو للاستقبال الحافل للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى للديوان الملكى الهاشمى الأردنى، عبر ستورى انستجرام، لقطات لاستقبال الملك عبد الله الثانى، عاهل الأردن، للرئيس عبد الفتاح السيسى، بداية من وصوله مطار ماركا فى العاصمة عمان، حتى وصوله لقصر بسمان الزاهر الملكى، مع موكب كبير للزعيمين الأشقاء.

ووفقا للديوان الملكى الأردنى، أجرى الملك عبد الله الثانى وأخوه الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، مباحثات فى عمّان، أكدا خلالها عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون بينهما، بما يخدم مصالحهما المشتركة وتطلعات الشعبين الشقيقين.





وأشاد الملك، خلال مباحثات ثنائية وموسعة عُقدت فى قصر بسمان الزاهر، اليوم الاثنين، بحضور ولى العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الزعيمان سبل مواصلة تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، وآليات توسيع التعاون الثلاثى الأردنى المصرى العراقى، وتطلُعهما لمواصلة البناء على ما تم إنجازه فى القمم الثلاث السابقة.





وتطرقت المباحثات إلى المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الملك موقف الأردن الواضح والثابت حيالها، والداعى إلى ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحب الملك بمخرجات قمة "العلا" التى عُقدت أخيراً فى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسهمت فى تعزيز التضامن ووحدة الصف العربى.