شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. قمة مصرية - أردنية في قصر بسمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها القمة المصرية الأردنية بين الرئيس السيسي ونظيره الأردني في قصر بسمان، فضلاً عن تقارير رياضية واقتصادية وفنية متنوعة.

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وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان اليونانى لبحث التعاون

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول كونستانتينوس فلوروس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.





قمة مصرية - أردنية فى قصر بسمان.. توافق بين البلدين لحشد جهود المجتمع الدولى للتوصل لتسويات سياسية لأزمات دول بالمنطقة وتقويض خطر الإرهاب.. والرئيس السيسي يؤكد مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطينى حقوقه

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمان، مع الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس والعاهل الأردنى عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين.

وأعرب الملك عبدالله عن ترحيب المملكة الأردنية قيادة وشعبًا بزيارة الرئيس، مؤكدًا ما تتسم به العلاقات المصرية الأردنية من تميز وخصوصية، ومشيدًا فى هذا الإطار بدور الرئيس فى تعزيز العمل العربى المُشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وهو الدور القيادى الذى يعد نموذجًا يحتذى به فى الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية فى الوطن العربي.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل إحلال السيارات.. إنفوجراف

في إطار مبادرة إحلال للمركبات للعمل بالطاقة النظيفة تقدم البنوك برامج تمويلية مخفضة بفائدة 3 ٪ وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، وسيتم تطبيق المرحلة الأولى لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة في 7 محافظات هي، القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.

فيفا يعلن أسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية.. 1300 جنيه للنهائى

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي طرح تذاكر مباريات كأس العالم للأندية التي ستقام فى قطر خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل. ويشارك في منافسات البطولة الدحيل القطري، والأهلي بطل أفريقيا، وبايرن ميونخ بطل أوروبا، وأولسان هونداي بطل آسيا، وتايجرز أونال بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، إضافة إلى بطل كأس ليبرتادوريس الذي سيحدد يوم 30 يناير الجاري.





وزير الرياضة : دعم القيادة السياسية لمونديال اليد جعل مصر حديث العالم

أبدى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، سعادته بإلإشادات الواسعة التى نالتها مصر فى وسائل الإعلام العالمية، فى ظل تنظيمها بطولة العالم لكرة اليد والتى تستمر حتى 23 ينايرالجارى.

وقال وزير الرياضة، إن مصر أصبحت حديث الصحف العالمية فى الدول الأخرى، بفضل الدعم غير المحدود الذى تلقاه مصر من القيادة السياسية، فى ظل اهتمام الحكومة المصرية بالرياضة مثلها مثل باقى المجالات التى تدعمها الدولة .





رئيس الوزراء أمام البرلمان: نستهدفُ تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عام 2023..فحص أكثر من 50 مليون مواطن ضمن مبادرة القضاء على فيروس سى..وإجراء 470 ألف عملية جراحية لإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات

ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال في برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، كما أهدى نسخاً من تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للإطلاع على ما تتضمنه من نتائج.





الرئيس السيسي يصل الأردن لعقد قمة ثنائية مع الملك عبدالله الثانى

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الأردن لعقد قمة ثنائية مع الملك الأردني تبحث السلام في الشرق الأوسط.

وغادر مطار القاهرة الدولى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى طريقة إلى العاصمة الاردنية عمان فى زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثانى بن والحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية".





الحكومة: حافز أخضر للميكروباص والتاكسى والملاكى بمبادرة إحلال المركبات

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، رئيس صندوق تحيا مصر، فيما شارك فى الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأشرف البهى، وكيل محافظ البنك المركزى،





زعيم الأغلبية البرلمانية: نريد صيغة محددة للتعاون بين المحافظين والنواب

طالب النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بصيغة محددة لتعاون المحافظين مع النواب، لأن فى النهاية هدفنا واحد هو خدمة الوطن، بحسب قوله، مشيرا إلى أن هناك إشكالية مع بعض المحافظين فى عدم التعاون والتنسيق وإخفاء بعض المعلومات على أعضاء مجلس النواب.





عودة مصطفى محمد وفرجانى ساسى لقائمة الزمالك فى مواجهة الجونة

أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك قائمة الفريق التى ستواجه الجونة، فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز، وشهدت القائمة عودة الدولى التونسى فرجانى ساسى، ومصطفى محمد بعد أن تم استبعادهما من المباريات فى الفترة الماضية، كما عاد حازم إمام الذى كان حصل على راحة من المشاركة فى مباراة المصري الأخيرة.





"مفوضي مجلس الدولة" توصي برفض دعوى وقف قتل كلاب وقطط الشوارع

أوصى تقرير قضائى لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض الدعوي المقامة من مصطفي شعبان المحامي وآخرون، والتي طالبوا فيها بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع وكذا وقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكله، استناداً إلى أن المدعين لم يقدموا ما يثبت صحة ادعاءاتهم.





التعليم تتيح لطلاب الدبلومات الفنية تسجيل استمارة التقدم لامتحانات 2021

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الدبلومات الفنية تسجيل استمارة التقدم للامتحانات للعام الدراسى الجارى، حيث أعلنت الوزارة اتاحت تسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الامتحانات من خلال الرابط التالى.





إحالة مالك موقع للزواج العرفى والسرى للمحاكمة الجنائية العاجلة.. المتهم استدرج فتيات عبر مواقع الـ"فيس بوك" واستغلهن جنسيًا بمقابل مادى.. وإحداهن شهدت بإقامة علاقة بينها وبين المتهم ليستدرجها لأحد راغبى المتعة

أحالت النيابة العامة المتهم بامتلاك موقع "أفندينا" للزواج العرفى إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاشتراك مع آخرين فى الاتجار بالبشر، ونشر منشورات منافية الآداب.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم أتجر فى شخص طبيعى هى المجنى عليها "أ. أ" بأن وعد بتسليمها للراغب فيها مستغلا الحاجة لديها، وكان ذلك بقصد استغلالها جنسيا بأن عرضها عبر وسائل التواصل الاجتماعى تحت ستار تزويجها لمدد قصيرة متعددة، بواسطة وعدها بإعطاء مبالغ مالية لها مقابل الحصول على موافقتها.

تفاصيل واقعة "الحلوى الجنسية" داخل نادى الجزيرة.. تورتة عيد ميلاد تحولت إلى لعنة.. وزارة الرياضة تشكل لجنة للتحقيق وتطالب النادى بقرارات حاسمة ضد المشاركين فيها.. وتورط سباحة شهيرة فى الفضيحة

تورتة عيد ميلاد تحولت إلى فضيحة داخل نادى الجزيرة.. هذا ملخص ما شهده النادى خلال الساعات الماضية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا مسيئة وخادشة للحياء خلال احتفال مجموعة من العضوات بعيد ميلاد بالنادى، وهو ما ترتب عليه تشكيل لجنة من وزارة الرياضة للتحقيق فى الأزمة.

بداية أزمة الصور

البداية كانت يوم 10 يناير الجارى عندما احتفل مجموعة من السيدات بعيد ميلاد إحداهن، ولكن المفاجأة كانت فى التورتة التي تم إحضارها والحلوى والتى جاءت على شكل أعضاء تناسلية، ولكن كان هناك من يراقبهن والتقط صور أثناء الاحتفال، وبعد مرور أيام نشرها على إحدى الصفحات المنتسبة لأعضاء النادى، وهو ما أثار غضب واستياء الجمعيع، وبالفعل تم حذف الصور من الجروب، ولكن العديد من صفحات السوشيال ميديا تداولتها بشكل واسع.





رئيس الوزراء يتابع خطة ترفيق المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بشأن خطة ترفيق المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وموقف مدينة الروبيكي للجلود، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.





مبانى حكومية وسكنية ودور عبادة.. العاصمة الإدارية أيقونة معمارية مبهرة × 25 صورة

تضم العاصمة الإدارية الجديدة، بأطرافها المترامية، مجموعة من المبانى الأيقونية المتميزة بتصاميمها المبهرة التى تعكس براعة المصريين فى إنجاز المشروعات الضخمة بلمسات جذابة وعصرية تتماشى مع المعايير العالمية، بما يجعلها منافسًا قويًا لمثيلاتها من المدن الدولية الكبرى.