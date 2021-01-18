شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الاستماع لرئيس الوزراء ووزيرى التموين والتنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم، وذلك بعد إلقاء رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى بيانه، وكذلك وزيرى التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى والتموين الدكتور مصيلحى.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد غدا الثلاثاء، حيث يلقي وزيرى التعليم العالى، والدولة للإعلام بيانا أمام المجلس حول ما تم تنفيذه من البرنامج.

وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة بيان وزير التموين الذي ألقاه أمام المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ولجنة الشؤون الاقتصادية للتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير.

كما شهدت الجلسة، في وقت سابق إحالة بيان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إلي لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلي به الوزير من إيضاحات علي أرض الواقع ، وكلف رئيس المجلس، لجنة الإدارة المحلية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان وزير التنمية المحلية، لعرضه علي مكتب المجلس.

ونوه المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس إلي أنه سيتم اتباع نفس الأمر مع الوزراء المحدد لهم الحضور خلال الجلسات العامة القادمة، داعيا النواب إلي أن تكون التعليقات التفصيله داخل اللجان النوعية المختصة بمناقشة بيانات الوزراء، مطالبا النواب بعدم تقديم أعضاء المجلس أي طلبات للوزراء خلال سير الجلسة العامة للمجلس.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس المجلس اختيار حزب المؤتمر النائب رفعت درويش ليكون ممثلا له تحت القبة.