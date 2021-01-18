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الشرطة تضبط صاحبة واقعة "تورتة" نادى الجزيرة

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القاهرة - سامية سيد - نجحت أجهزة الأمن فى ضبط صاحبة واقعة الـ"تورتة "، حيث تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات "أعضاء بأحد النوادى" بالقاهرة وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن .

 

بالفحص أمكن تحديد مُصنعة تلك الحلوى وتبين أنها (شيف حلوانى، لها معلومات مسجلة) وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمسكنها بالقاهرة وتبين قيامها بإتخاذ مسكنها مصنعاً لتلك الحلوى وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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