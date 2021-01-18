شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تضبط صاحبة واقعة "تورتة" نادى الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت أجهزة الأمن فى ضبط صاحبة واقعة الـ"تورتة "، حيث تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات "أعضاء بأحد النوادى" بالقاهرة وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن .

بالفحص أمكن تحديد مُصنعة تلك الحلوى وتبين أنها (شيف حلوانى، لها معلومات مسجلة) وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمسكنها بالقاهرة وتبين قيامها بإتخاذ مسكنها مصنعاً لتلك الحلوى وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.