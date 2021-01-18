شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى رحلات الخطوط القطرية مطار القاهرة الدولى بعد توقف 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، أولى الرحلات الجوية المنتظمة للخطوط القطرية قادمة من الدوحة، بعد فترة انقطاع دامت لنحو ثلاث سنوات على خليفة أزمة غلق الأجواء المصرية أمام الطيران القطري.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط القطرية رقم QR1301، القادمة من مطار الدوحة وصلت على متنها قرابة 100‪ راكب، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب رقم 2 بالمطار والمخصص لتسيير رحلات الطيران القطري.

ومن المقرر أن تغادر الرحلة القطرية رقم QR1032 مطار القاهرة فى طريق العودة إلى الدوحة فى الثامنة مساء اليوم، وعلى متنها 120 راكبا.

وكانت الخطوط الجوية القطرية، أعلنت استئناف الرحلات الجوية إلى مصر بدءا من اليوم الإثنين، الموافق 18 يناير، بواقع رحلة يومية، وإلى مطار برج العرب بالإسكندرية يوم 25 يناير الجارى، بواقع رحلتين أسبوعيا.

وكانت وزارة الطيران المدنى قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطرى فى الدقيقة الأولى ليوم الثلاثاء 12 يناير، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوى الذى استمر لقرابة 3 سنوات.