شكرا لقرائتكم خبر عن الغردقة تستضيف الاجتماع الثانى للمسار الدستورى الليبى بين وفد البرلمان ومجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستضيف مدينة الغردقة الاجتماع الثانى للمسار الدستورى الليبى بين وفدى مجلسى النواب والأعلى للدولة الليبيين لمناقشة القاعدة الدستورية المستقبلية فى ليبيا برعاية الامم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير الجارى.
تتزامن الاجتماعات التى تستضيفها الغردقة مع اقتراب إعلان البعثة الأممية بليبيا عن توافق الليبيين على آليات اختيار السلطة التنفيذية الليبية الجديدة.