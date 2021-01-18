الغردقة تستضيف الاجتماع الثانى للمسار الدستورى الليبى بين وفد البرلمان ومجلس الدولة

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مدينة الغردقة الاجتماع الثانى للمسار الدستورى الليبى بين وفدى مجلسى النواب والأعلى للدولة الليبيين لمناقشة القاعدة الدستورية المستقبلية فى ليبيا برعاية الامم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير الجارى.

محمد يوسف

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