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الصحة العالمية: من المتوقع زيادة وفيات كورونا لأكثر من 100 ألف أسبوعيا

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القاهرة - سامية سيد - أكد مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تزيد الوفيات العالمية بسبب فيروس كورونا على 100 ألف فى الأسبوع.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية إن منطقة الأمريكتين تسجل نحو 47 بالمئة من أعداد الوفيات الراهنة.

 

وتابع كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية: حاليا الوضع الوبائي متحرك ومتباين وزادت السلالات الجديدة من تعقيده.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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