شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسى والعاهل الأردنى بقصر بسمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم اتلاثنين ، بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمان، مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الرئيس والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.

وأعرب الملك عبدالله ، عن ترحيب المملكة الأردنية قيادة وشعباً بزيارة الرئيس، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية الأردنية من تميز وخصوصية، ومشيداً فى هذا الإطار بدور الرئيس السيسى ، فى تعزيز العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وهو الدور القيادى الذى يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.