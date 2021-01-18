عبدالله حمدوك: سد النهضة الإثيوبى يهدد سلامة 20 مليون مواطن سودانى

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، أن سد النهضة الإثيوبى يهدد سلامة 20 مليون مواطن سودانى، مشيرا إلى أن "حياتهم تعتمد على النيل الأزرق". وعبر رئيس الوزراء السودانى فى بيان له عن رفضه لسياسة الأمر الواقع من قبل إثيوبيا.

كان وزير الرى السودانى، ياسر عباس، قد قال الاثنين الماضى إن تنفيذ إثيوبيا للملء الثانى لسد النهضة يعد خرقا للقانون الدولى، مشددا على أن التفاوض هو الحل الوحيد لحل مشكلة سد النهضة، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وأكدت الخارجية السودانية، ستكون لدينا خيارات أخرى إذا لم يقم الاتحاد الأفريقى بدوره حول سد النهضة، منوهة: قدمنا اشتراطات إلى رئاسة الاتحاد الأفريقى للعودة لمفاوضات "ذات جدوى" بشأن سد النهضة.

وكانت قد احتجت السودان على إعلان إثيوبيا الاستمرار فى ملء سد النهضة، حيث قال عمر قمر الدين وزير الرى السوداني: تقدمنا باحتجاج لإثيوبيا والاتحاد الإفريقى على اعتزام إثيوبيا الاستمرار فى تعبئة سد النهضة. وقالت وزارة الخارجية السودانية: لا يمكننا الاستمرار فى دورة مفرغة من التفاوض حول سد النهضة.