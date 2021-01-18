شكرا لقرائتكم خبر عن مبانى حكومية وسكنية ودور عبادة.. العاصمة الإدارية أيقونة معمارية مبهرة × 25 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم العاصمة الإدارية الجديدة، بأطرافها المترامية، مجموعة من المبانى الأيقونية المتميزة بتصاميمها المبهرة التى تعكس براعة المصريين فى إنجاز المشروعات الضخمة بلمسات جذابة وعصرية تتماشى مع المعايير العالمية، بما يجعلها منافسًا قويًا لمثيلاتها من المدن الدولية الكبرى.

ويرصد هذا التقرير، مجموعة من الصور التى تعكس الإبداع فى هذا الإنجاز المعمارى العظيم خلال رحلة تدشين العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تتزين مبانى المدينة بنظم إضاءة ليلية مبهرة، إضافة إلى تمتعها بتصاميم جذابة ومتناسقة، والتى تحيط بها المساحات الخضراء من كل مكان، وتبرز الصور مبانى مجلس النواب، والحى الحكومى، والبرج الأيقونى، ووزارة الخارجية، ومتحف عواصم مصر، وغيرهم الكثير من المبانى الهامة.



البرج الايقونى



الجامعة الالمانيه وفى الخلفيه ابراج منطقة الاعمال المركزية

متحف عواصم مصر

ويعتبر متحف عواصم مصر الذى يروى تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة، أحد أبرز المبانى الهامة فى العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يتكون من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها 9 عواصم هى منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية، هذا بالإضافة إلى عرض مجموعة من المقتنيات المختلفة التى تمثل أنماط الحياة فى كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، وأدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

أما القسم الثانى من المتحف فهو عبارة عن جناح يمثل العالم الآخر عند المصرى القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو التى تم اكتشافها عام 2018 بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى قاعة للمومياوات والتوابيت وفتارين تحتوى على الأوانى الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكى الطقوس الدينية فى مصر القديمة.

ويتضمن العرض المتحفى، استخدام التكنولوجيا الحديثة حيث تم تزويد قاعات العرض بشاشات تعرض فيلم بانورامى تفاعلى "المالتى ميديا" لعرض التاريخ صوتا وصورة، وعرض توضيحى لشكل كل عاصمة من العواصم المصرية القديمة، وطبيعة العمارة السكينة والمبانى الدينية بها وأشهر معالمها، لتضيف لمسة إبداعية جديدة، تجذب الزائرين.



البرج الأيقونى



الحى الحكومى من الداخل



متحف العاصمة

مسجد الفتاح العليم

وهناك أيضًا دور العبادة، حيث مسجد الفتاح العليم، الذى نفذت بنائه شركة المقاولون العرب، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – إدارة المهندسين العسكريين، وأقيم المسجد على الطريق الدائرى الأوسطى الجديد، ويعد من أكبر المساجد حول العالم حيث تصل المساحة الإجمالية للمسجد حوالى 106 فدان ويتسع لـ17 ألف مصلى.

ويتسع صحن المسجد لعدد (6300 مصلى)، وله 5 مداخل رئيسية، منهما مدخلان للسيدات، وساحة الصلاة الخارجية التى تتسع لعدد ( 3400 ) مصلى، ودور الميزانين مصلى سيدات وهو مزود بحاجب رؤية من الخشب بالطراز الإسلامى بطول حوالى 95 متر مسطح .



الحى الحكومى



مسجد الفتاح العليم فى صورة نهارية



مسجد الفتاح العليم من الداخل

أما البدروم، فيضم مدخلين كل مدخل مزود بسلالم من الجرانيت، إضافة إلى سلالم متحركة لخدمة رواد المسجد ويتكون من مصلى للرجال يتسع لـ (1200 مصلى)، ومصلى سيدات يتسع لـ (300 مصلى)، وعدد (4) ميضأة للرجال والنساء بإجمالى عدد 94 دورة مياه وعدد 2 دار تحفيظ للقرآن للرجال والسيدات، كما يتضمن مكتبة وعدد 5 مكاتب إدارية وغرفة للمولد و2 غرفة للتحكم فى الكهرباء ومخازن وقاعة اجتماعات تسع 40 فردا.

وتأتى القبة الرئيسية لصحن المسجد بقطر 32 م وارتفاع 28م من سقف المسجد، و42 م من سطح الأرض- يحيط بصحن المسجد عدد 4 قباب ثانوية بقطر 12.5 م وارتفاع 10 م – كما يوجد عدد 4 قباب ثانوية فوق المداخل، أما الساحة الخارجية للمسجد فتضم عدد 4 مآذن بارتفاع حوالى 95م ويصل طولها بعد إضافة الهلال إلى 102م للمأذنة.

كما يوجد مشى للمشهد الجنائزى لتكريم الشهداء والشخصيات الهامة مصمم على الطراز الفرعونى بطول حوالى 406 أمتار وعرض 28م، ويحيط بالمسجد سور بطول 3.3كم يضم 5 بوابات رئيسية على الطراز الفاطمى بارتفاع 6 أمتار منها 2 بوابة على الطريق الأوسطى وعدد 3 بوابات على الأسوار من الجهات الشمالية والشرقية والجنوبية.



الحى السكنى الثالث



المجلس القومى لأسر الشهداء



مسجد الفتاح العليم

كاتدرائية ميلاد المسيح

وفى إطار دور العبادة أيضًا، تأتى كاتدرائية ميلاد المسيح، التى تعد الأكبر حجما وسعة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تقع على مساحة 15 فدانا، أى ما يعادل 63 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 8 آلاف شخص.

وتحتوى الكاتدرائية على ساحة رئيسة، إضافة إلى مبنى المقر البابوى وصالة استقبال وقاعة اجتماعات ومكاتب إدارية، كما يسع مبنى الكاتدرائية 8200 فرد، وهو عبارة عن "بدروم"، وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا، وتحتوى على جراج أسفل الأرض مكون من طابقين ومبنى خدمات، وتحتوى الكاتدرائية أيضًا على قاعة متحف لتاريخ الكنيسة القبطية، وقاعة اجتماعات.



كاتدرائية ميلاد المسيح من الداخل



كاتدرائية ميلاد المسيح

وتم تصميم منارتين ملحقتين بمبنى الكاتدرائية، حيث تم تصميم المنارة بتشكيل من عناصر من العمارة القبطية، كما تمت مراعاة احتوائها على عدد من الأجراس أعلى المنارة، أما الهيكل الرئيسى للكنيسة فهو عبارة عن صحن رئيسى مغطى بقبوين متعامدين قطر كل منهما 40 مترا، يشكلان صليبا، تقابلهما فى وسط الصحن قبة الكاتدرائية بقطر 40 مترا، ترتفع 39 مترا عن سطح الأرض محملة على أربعة عقود رئيسية، وتتضمن أنصاف قباب فى الجهات الشمالية والقبلية والغربية، وعلى الجانبين يوجد ممران جانبيان يتغطى كل منهما بقبوات متقاطعة، قطر كل منها 6 أمتار، وتمت مراعاة أن يكون أعلى الهيكل الرئيسى قبة بقطر 15 مترا، وقباب الهياكل الجانبية بقطر 10 أمتار، كما يوجد بها من الداخل أيقونات مرسومة على الحوائط تعبر عن ميلاد السيد المسيح، وبشارة القديسة العذراء مريم، وأيقونات مستحواه من سفر الرؤيا.



بحيرة فندق الماسة



صورة ليلية من الحى الحكومى

مجلس النواب

وانتقالًا لجانب آخر، فهناك مبنى مجلس النواب، الذى يعتبر تحفة معمارية دشنت بأيدى مصرية وفق المعايير العالمية، وهو مشروع ضخم تم إنجازه فى وقت قياسى لم يتجاوز العام ونصف العام، ويتزين المبنى من الخارج بنظام إضاءة ليلية مبهرة.

وإنشاء مبنى مجلس النواب فى العاصمة الإدارية الجديدة، نفذته شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتعكس الصور الملتقطة للمبنى ومحيطة من جوانب مختلفة بينها صور جوية مدى البراعة المعمارية التى دشن بها مبنى البرلمان الجديد، والتى راعت أقصى درجات البراعة والإتقان والأمان.



فندق الماسة



فيلات الحى الثالث



مبنى مجلس النواب

وحسب تصريحات سابقة، للمهندس أحمد محمود مدير مشروع البرلمان المصرى فى العاصمة الإدارية، فإن مشروع البرلمان الجديد من أكبر المشاريع التى تنفذ فى مصر والشرق الأوسط، بمسطح 26 فدان وإجمالى مسطح 109 ألف متر و181 ألف متر مسطحات بنائية و160 ألف متر مكعب خرسانة.

وقال أيضًا، إن المبنى الرئيسى يتكون من بدورم وأرضى و8 أدوار متكررة بخلاف القاعة الرئيسية، فضلا عن مبانٍ خدمية وهى منفصلة وتشمل مسجد ومركز طبى ومبنى شرطة ووحدة إطفاء وسجل مدنى، وقاعات استماع، ومركز اعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب، ومكاتب تسع 3200 موظف، ومسطحات خضراء، إلى جانب 3 أجنحة رئيسية، وأشار إلى أن القاعة الرئيسية تسع لاستيعاب 1000 عضو بمسطح 3 أضعاف المبنى الموجود فى القاهرة.



محطة كهرباء العاصمة



مدينة الثقافة و الفنون



مطار العاصمة الدولى

كما تتميز القاعة بوجود قبتين وسطية وعلوية، وتعد من أكبر القباب التى تم تنفيذها على مستوى العالم، ومن المفترض أن تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، منوها بأن القبة الوسطية معدنية بوزن 320 طن وتم تركيبها بواسطة 3 أوناش، والقبة العلوية قطرها 57 متر بوزن 250 طن تم تنفيذها بالكامل وتم صبها بماكينة حديثة، مشيرا إلى أن ارتفاع المبنى يصل إلى 75 مترا.



مطعم فندق الماسة



منطقة الأعمال المركزية