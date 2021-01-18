الخليج 365: توافق مصري أردني للتوصل لتسوية سياسية لأزمات المنطقة

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القاهرة - سامية سيد - يتابع الخليج 365 في عدد الورقي الصادر غداً الثلاثاء العديد من القضايا والتقارير الصحفية المهمة، من بينها تفاصيل القمة المصرية الأردنية، والتوافق حول جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وبيان رئيس الحكومة أمام البرلمان، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة





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