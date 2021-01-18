شكرا لقرائتكم خبر عن "زواج التجربة" يثير الجدل.. الأزهر يحرم والإفتاء تدرس الحكم الشرعى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدل كبير أثارته مبادرة "زواج التجربة" التى أطلقها محام مؤخرًا، وتعتمد فكرتها على عقد مدنى منفصل عن وثيقة الزواج ينص على تحديد فترة معينة للزواج وفق شروط يضعها الزوجان فى العقد

وتهدف فكرة زواج التجربة للتغلب على الخلافات الزوجية لدى حديثى الزواج، حيث يرى صاحب المبادرة أن شروط الطرفين تؤدى إلى تقييد الحق فى الطلاق بشكل قانونى، ولا تحلل حرامًا أو تحرم حلالًا

وأوضح مثالًا بهذه الشروط.. كرفض الزوج عمل زوجته، أو رفض الزوجة زواجه من سيدة أخرى، على أن تشمل بنود العقد، الآثار المترتبة على الإخلال بالشروط

وبعد انتشار صورة لعقد كتب بين زوجين على مواقع التواصل ازداد الجدل، ما دعا مركز الأزهر العالمى للفتوى، ليعلن أن زواج التجربة "فاسد وامتهان للمرأة"، وشدد على أن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، وأن اشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء، مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا

وقابل ذلك أعلنت دار الإفتاء بتشكيل لجان لدراسة الحكم الشرعى لزواج التجربة للوقوف على الرأى الصحيح.