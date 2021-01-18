"القبض على مُصنعة الحلوى الجنسية ومزرعة الكيف في العياط".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الحبس سنتين لـ"سارة الطباخ" بتهمة تبديد أموال المطرب محمد الشرنوبي

أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الإثنين، حكم بمعاقبة المنتجة سارة الطباخ، بالحبس غيابيًا سنتين مع الشغل، وكفالة ألفين جنيه، لاتهامها بتبديد مبالغ مالية للمطرب محمد الشرنوبي.

وفور صدور الحكم قام محامي المنتجة بتقديم معارضه على الحكن الصادر ضد موكلته، وبناء على ذلك حددت محكمة قسم أول الشيخ زايد، يوم 7 فبراير المقبل لنظر المعارضة المقدمة.

مُعدة بأشكال خادشة للحياء.. ضبط مُصنعة الحلويات الجنسية في نادي الجزيرة

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط مُصنعة الحلويات الجنسية خلال احتفال داخل نادي الجزيرة بالقاهرة.

وتداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات بالنادي، وأمامهن قطع من الحلوى معدة بأشكال خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وذلك أثناء الاحتفال بعيد ميلاد إحداهن.

"بسلة بنكهة البانجو".. كواليس الكشف عن "مزرعة الكيف" في العياط

اللهث وراء جني المال ومن ثم الثراء السريع سيطرا على تفكير ذاك المزارع الثلاثيني. أحلام اليقظة بامتلاك ثروة تبددت أمام يقظة رجال الشرطة بعد الكشف عن مخططه المشبوه.

حُكم نهائي بوضع "طفل المرور" وأصدقائه قيد "الاختبار القضائي".. وتسليمهم لأولياء أمورهم

قضت محكمة مستأنف الطفل، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، بإلغاء حُكم إيداع أحمد أبوالمجد دار رعاية ووضعه تحت الاختبار القضائي (تسليمه لولي أمره) مع وضعه تحت المراقبة الاجتماعية لمدة 3 سنوات في تهمة حيازة المخدرات بغرض التعاطي.

"البنت وقعت من الدور التالت".. سر اكتشاف تعذيب سيدة لطفلة زوجها حتى الموت

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات جديدة في مقتل طفلة على يد زوجة أبيها بعد وصلة تعذيب بمدينة 6 أكتوبر.

طالبت بتغليظ العقوبة.. النيابة تطعن على تخفيف حبس سما المصري إلى سنة بقضية "الدعارة"

طعنت نيابة الشئون المالية والتجارية أمام جنح النقض على الحكم الصادر بتخفيف حبس سما المصري سنة بدلا من سنتين بقضية خدش الحياء والتحريض على الدعارة.

وقال مصدر -رفض ذكر اسمه - إن النيابة العامة طالبت بتغليظ العقوبة إلى سنتين لتوافر الظروف المشددة لارتكاب جريمة التحريض على الدعارة بحق المتهمة.

" كان عايز يدخل بالعافية رميناه من الشباك".. الأمن يكشف تفاصيل العثور على جثة شاب بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية، بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على جثة لأحد الأشخاص "مجهول الهوية "، أمام عقار خالى من السكان، بالطريق الساحلى بدائرة القسم، والعثور بملابسه على كمية من مخدر الهيروين .

اتمام الصلح فى النزاع القائم بين 4 عائلات بمحافظتى الفيوم وسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريتى أمن الفيوم، وسوهاج، فى عقد جلسة صلح بين أطراف 4 عائلات بدائرة مركزى شرطة طامية، سوهاج .

جثة متفحمة بجوار السرير.. مصرع سيدة في حريق منزل بأطفيح

لقيت ربة منزل مصرعها إثر حريق داخل شقة سكنية بمركز أطفيح جنوب الجيزة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل فى قرية الحلف الغربى.