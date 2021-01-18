مصرع عامل وإصابة آخر إثر انهيار جرف ترابي بمحطة سكة حديد في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر؛ إثر انهيار جرف ترابي بإحدى محطات السكة الحديد مركز العياط، جنوب الجيزة.

تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط إشارة بالحادث من شرطة النجدة. وتبين بالفحص أنه أثناء تنفيذ عاملين اثنين لبعض الأعمال بجوار رصيف محطة قطار القطوري فوجئا بانهيار جرف ترابي وسقوط أجزاء من الرصيف عليهما.

تم نقل العاملين إلى المستشفى لكن مع إصابة أحدهما -في الأربعينات من العمر- بنزيف تم تحويله إلى مستشفى الواسطى بمحافظة بني سويف لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.

وقدم الفريق الطبي الإسعافات اللازمة للمصاب الثاني "54 سنة" وحالته مستقرة وغادر المستشفى لاستكمال علاجه بالمنزل.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.