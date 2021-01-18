إحباط تهريب 100 شيشة إلكترونية مع راكب قادم من روسيا في مطار برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، محاولة تهريب 100 جهاز تسخين التبغ (الشيش الإلكترونية)، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه، أثناء وصوله من روسيا لتضليل رجال الجمارك والعبور بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

ووردت معلومات عن اعتزام راكب مصري الجنسية، قادم من روسيا ترانزيت إسطنبول على الطائرة التركية، على تهريب عدد من الشيش الإلكترونية، وكان يحمل 3 حقائب، وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة مينا رياض مأمور الفحص، تبين وجود كثافات متماثلة، قرر محمد علي مرسي مدير الجمرك تشكيل لجنة ضمت كارم محمود ومايكل نبيل مأمورا الجمارك، عثرا معه على 100 من أجهزة تسخين التبغ إلكترونيًا (شيش إلكترونية)، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 600 ألف جنيه.

وقرر مصطفى العربي مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.