أمطار غزيرة واضطراب ملاحة.. الأرصاد: إنذار خاص لمدن البحر المتوسط حتى الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية إنذارًا خاصًا بالبحر المتوسط، بداية من اليوم حتى الأربعاء المقبل، محذرة من نشاط الرياح الجنوبية الغربية التي تتحول إلى شمالية غربية خلال فترة الإنذار.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن سرعة الرياح من 25 إلى 33 عقدة وارتفاع الموج من 3.5 إلى 4.5 متر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة.

ويشهد اليوم الاثنين طقسًا مائلًا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى، وطقسا مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقسا معتدلا على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطارًا خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح على فترات متقطعة، وأمطارًا خفيفة لمتوسطة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

ويكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.