شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «الإفتاء» على واقعة «تورتة» نادي شهير بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقّت دار الإفتاء على واقعة الـ«التورتة» بأحد الأندية الشهيرة بمنطقة الزمالك، قائلة: «نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات والمنتجات المختلفة ذات التعابير الجنسية والإيحاءات الساقطة مُحَرَّمٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ وهو اعتداء على منظومة القيم، وإساءة فجة للمجتمع بمكوناته».

وقالت الدار، في بيان مساء الاثنين: «قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)».

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الاثنين، القبض على صاحبة واقعة الـ«تورتة» بأحد الاندية الشهيرة بمنطقة الزمالك، بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعى بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات أعضاء النادي وأمامهن قطع حلوى معدة بأشكال أعضاء تناسلية خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، خلال الاحتفال بعيد ميلاد إحدى أعضاء النادي.

وقال مصدر أمني إنه تم ضبط الشيف صانع الحلوى، بعد تحديد مكان صناعتها، وتبين أن له معلومات جنائية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهما، وجاري عرضهما على النيابة العامة للتحقيق.