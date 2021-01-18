شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 240 حالة إشغال بحي جنوب الجيزة والطالبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة لرفع الاشغالات بعدد من المراكز والاحياء والمدن لتحقيق الانضباط بالشارع.

في حي جنوب الجيزة تم رفع 140 حالة إشغال للمقاهى والمحلات للتعدى على حرم الطريق العام بشارع البحر الأعظم والمحطة وأعلى نفق الأهرام.

وفي حي العمرانية تم رصد اعمال حفر بدون تصريح بشارع مهران وتم التحفظ على جميع المعدات بالموقع واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اتجاه المخالف لردع المخالفين كما تم غلق عدد 2مقهى بشوارع اهل الخير والنادى الرياضى بعد ضبطه بتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة للإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا إلى جانب التحفظ على دراجات بخارية بشارع مهران وذلك لإنتظارها أعلى الرصيف بالمخالفة لقرار السيد اللواء محافظ الجيزة الخاص بحظر انتظار المركبات أعلى الأرصفة.

وفي حي العجوزة تم شن حملات لرفع الإشغالات اسفرت عن غلق وتشميع مطعم سياحى بشارع شهاب وكلبشة عدداً من السيارات التابعة للمعارض لتعدية على حرم الطريق العام وإنتظارها أعلى الأرصفة بنطاق حى العجوزة كما تم غلق وتشميع محل ملابس بشارع جمال عبدالناصر بالحوامدية.

وفي مركز الواحات تم ازالة تعديات على اراضى املاك الدولة لحجرتان تحت الانشاء بقرية العجوز إلى جانب غلق وتشميع عدد من المقاهى بقرية القصر لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وفي حي الهرم قامت ادارة المرافق بإصلاح كسر بــ 3 مواسير مياه بشوارع سلامه وأبوالفتوح واللبيني.

وفي حى الدقى تم البدء في اعمال تطوير ورفع كفاءة سور شارع السودان في ضوء توجيهات محافظ الجيزة بتطوير شامل لشارع السودان.

وفي منشأة القناطر تم تحرير 24 محضر مخالفة خلال حملات رفع الإشغالات إلى جانب افتتاح دورات تدريب مهنى لحرفتى الكهرباء والخياطة لاهالى قرية ام دينار والقرى المجاورة لها.

وفي حي الطالبية تم غلق وتشميع مطعم مشويات ومحل بيع للدواجن بشوارع ابن سينا وعز الدين عمر ورفع 100 حالة إشغال وشن حملات للتأكد من الإلتزام بإرتداء الكمامات بالمولات والمحلات.