شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «موازنة النواب»: البرلمان كشر عن أنيابه.. وبعض الوزراء لا يستحقون البقاء في مواقعهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحملت الكثير لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «بيان رئيس الوزراء أمام مجلس النواب كان دقيقا جدا»، مشيرا إلى أن البرلمان كشر عن أنيابه منذ الجلسة الأولى.

وأكمل: «بعض الوزراء الحاليين لا يستحقون البقاء في أماكنهم»، مشيرا إلى أن إشراف وزير التنمية المحلية على بعض المحافظات يشوبه تقصير.

وأوضح أن محافظ أسيوط يستخدم «ختم» يخلي من خلاله المسؤولية عن نفسه، مشيرا إلى أنه أخبر وزير التنمية المحلية بواقعة محافظ أسيوط خلال الجلسة العامة للبرلمان لكنه لم يرد.

وأشاد عمر بعرض وزير التموين خلال مجلس النواب قائلا: «رجل متمكن والوضع أفضل بكثير من التنمية المحلية».

وتابع: «أداء وزير التنمية المحلية لا يزيد على 5 من عشرة، بينما لا يقل أداء وزير التموين عن 7 من عشرة».