شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: مصر تنجح في ملف العشوائيات وأمريكا تحترق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر تحقق النجاح في ملف العشوائيات في الوقت الذي اشتعلت فيه أمريكا واحترقت خيام المشردين بجوار الكونجرس، ويوجد سلاح في الولايات الأمريكية قبل ساعات من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضاف موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر تبني مشروعات قومية في كل المحافظات كما عرض رئيس الوزراء في بيانه أمام مجلس النواب اليوم سواء في الصعيد أو كافة القرى والمراكز على مستوى الجمهورية.

وتابع أن المرحلة الأولى من المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس السيسي سبتمبر الماضي يهدف لتطوير كافة قرى مصر ويتكلف المرحلة الأولى منه 18 مليونًا، وتنتهي سبتمبر الجاري في 50 مركزا بإجمالي 1500 قرية ليشعر المواطن بالتنمية والمشروعات الكبرى لتصل حتى بيته وشارعه.

وأوضح أن رئيس الوزراء تحدث أيضا عن مشروعات المياه والصرف الصحي التي تتكلف مليارات الجنيهات مؤكدا أن الحكومة نجحت في الوصول لرقم منخفض لمعدل البطالة.

وأشار إلى أن برنامج الحماية استفاد منه عدد كبير من المواطنين مثل برنامج تكافل وكرامة كما نجحت مصر في مواجهة أزمة كورونا بمنحة خاصة للعمالة المتوقفة.