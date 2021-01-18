شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 1000 بطانية علي الأكثر احتياجا والمتضررين من جائحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت إحدي المؤسسات الأهلية 1000 بطانية الأسر الأكثر إحتياجا والمتضررين من جائحة كورونا في محافظة شمال سيناء ، وذلك ضمن مبادرة «الناس للناس » التى تنفذها المؤسسة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء.

وأعلن محمد سعيد تمساح رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، أن التوزيع شمل القرى الأكثر احتياجا والأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من كورونا بعدة قرى .. مشيرا الى أنه تم توفيرها من خلال التبرعات وبمساعدة أهالى سيناء ورجال الخير ومنظمات المجتمع المدنى والجهات الشريكة لتوزيعها على الأسر الأشد احتياجا والمتضررة من كورونا ، وهى تأتى ضمن نشاط المؤسسة المجتمعى طبقا لمبادراتها المتنوعة لدعم الفئات المختلفة من الأسر الأشد احتياجا والمتضررة من جائحة كورونا .

وأشار الى أن المبادرة تم تنفيذها فى أماكن متفرقة بالقرى الأكثر إحتياجاً والمتضررة من فيروس كورونا في المحافظة ، وشملت :قرية الميدان والقرية الرائدة وتجمع الجولف بمنطقة الزهور .. الى جانب قريتى التلول ومزار كمرحلة أولى .. ثم المرحلة الثانية وكانت عبارة عن دعم الجمعيات الشريكة وعددها ٩ جمعيات ، وانتهاء بالمرحلة الثالثة من المبادرة بتوزيع البطاطين على الأسر الأكثر إحتياجا .